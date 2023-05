Benfica lança alerta sobre "venda ilegal" de bilhetes para o jogo com o Santa Clara

O Benfica alertou esta sexta-feira, na véspera do último jogo da temporada 2022/23 frente ao Santa Clara, para a venda ilegal de bilhetes para o encontro que será disputado no Estádio da Luz.Em comunicado publicado hoje no site oficial do clube, os encarnados esclareceram que a única plataforma online elegível para a compra de ingressos para o duelo da última ronda do campeonato é o site oficial do clube, considerando, portanto, ilegível a obtenção de bilhetes por outro meio.Através do mesmo comunicado, o Benfica vincou que será 'barrada' a entrada de adeptos portadores de bilhetes cuja legalidade não seja reconhecida à entrada do recinto."O Sport Lisboa e Benfica alerta para a venda ilegal e não autorizada de bilhetes, designadamente para o jogo frente ao Santa Clara, neste sábado, 27 de maio, às 18h00, no Estádio da Luz, referente à 34.ª jornada da Liga Bwin."O SL Benfica não autorizou (nem autoriza) que os bilhetes possam ser vendidos por terceiras entidades online, nem tão-pouco que a imagem/logo do Clube e fotografias dos jogadores sejam exploradas por quaisquer empresas ou entidades, sem para tal estarem devidamente licenciadas."Para a venda de bilhetes, o Sport Lisboa e Benfica dispõe do seu Site Oficial (www.slbenfica.pt), que é o único veículo online para o efeito."Consequentemente, o Sport Lisboa e Benfica não reconhece os bilhetes vendidos por terceiras entidades online como sendo títulos válidos para o ingresso no Estádio da Luz, pelo que barrará a entrada de quem se apresentar com os mesmos, não assumindo, nessa medida, qualquer responsabilidade pelo sucedido", pode ler-se.