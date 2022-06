Benfica lança campanha de pré-reserva das novas camisolas

O Benfica iniciou esta quarta-feira um período especial de pré-venda das novas camisolas para a temporada 2022/23, numa campanha qual os sócios terão direito a 10% de desconto (a camisola fica a 81€ e não aos 'normais' 90€). A campanha decorre até final do mês, sendo que as águias garantem que quem efetuar a encomenda até 26 de junho irá ter a camisola entregue a 1 de julho, o dia no qual será oficialmente apresentada.Esta quarta-feira, refira-se, circularam nas redes sociais várias imagens daquelas que serão as novas camisolas das águias.