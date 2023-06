Benfica lança o seu primeiro Avatar da águia Vitória

O Benfica associou-se à Interverse, pioneira em colecionáveis digitais e experiências de videojogos virtuais sociais. Juntos, irão lançar os primeiros Avatares 3D de edição limitada do clube, inspirados na Vitória, o símbolo dos encarnados. Os Avatares da Águia Vitória – a Victory – estão disponíveis em três raridades: comum, raro e épico, cujos preços são de 29,99€, 49,99€ e 79,99€, respetivamente. Com uma edição limitada de apenas 10.000 Avatares únicos, cada um exibindo o seu próprio estilo distinto, os sócios e adeptos têm agora a oportunidade de adquirir um colecionável digital excecionalmente raro e valioso.Cada Avatar da Águia Victory inclui um Pacote de Adepto Digital e uma aplicação especial para telemóvel, permitindo assim que os sócios e adeptos aprimorem a sua presença online e demonstrem todo o seu orgulho pelo Benfica com Filtros de Realidade Aumentada (AR), Stickers Digitais e vídeos animados com o modelo 3D da sua Águia.Adicionalmente, o Benfica e a Interverse irão também lançar a Benfica Island, um ambiente exclusivo de videojogos sociais para que todos os adeptos de elite possam entrar num mundo virtual cativante para se conectarem, interagirem e jogarem como o seu próprio Avatar da Águia Victory. Os adeptos benfiquistas podem esperar ainda alguns eventos especiais, torneios online, recompensas e prémios ao participarem.Esta parceria inovadora entre o Benfica e a Interverse marca um salto significativo para o mundo digital, oferecendo aos sócios e adeptos oportunidades incomparáveis de se conectarem com o clube e com outros entusiastas, ao mesmo tempo em que abraça os avanços mais recentes em colecionáveis digitais e experiências virtuais.