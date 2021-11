Benfica lança Taça de Portugal com 'colherada' na história dos campeonatos

O encontro de hoje com o Paços de Ferreira, a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, é o foco principal da News Benfica desta sexta-feira. E o clube da Luz aproveita para tomar uma posição sobre a polémica à volta da história dos títulos nacionais, uma luta antiga liderada pelo Sporting, que irá ser decidida em Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol no início de 2022.

Na comunicação aos adeptos, o Benfica lembra que a Taça de Portugal é "a competição em atividade mais antiga do calendário competitivo português, aquela em que todos os clubes, assim diz o histórico e sugere o formato, têm mais legítimas aspirações de conquistar".

Ora, a designação Taça de Portugal apenas começou a ser utilizada em 1938/39, sendo que muita gente defende que é a continuação do Campeonato de Portugal, que se disputou de 1921/22 a 1937/38. Aliás, o troféu era idêntico ao da Taça e os nomes dos vencedores do Campeonato de Portugal estão na base do atual troféu desde 1921/22.

Portanto, a Taça de Portugal só é, como diz o Benfica, "a competição em atividade mais antiga do calendário competitivo português", se se considerar que começou em 1921/22. As águias referem também o formato, por eliminatórias, algo que era comum ao Campeonato de Portugal.

A discussão levantada nos últimos anos, com o Sporting como principal promotor, tem a ver com a classificação dos títulos do Campeonato de Portugal. Caso os seus vencedores forem considerados campeões nacionais, então os leões ficarão com mais quatro títulos máximos nacionais e o FC Porto com mais três, ao passo que o Benfica mantém os 37 atuais (ganha 3 Campeonatos de Portugal e perde 3 da Primeira Liga, prova que se disputou em simultâneo entre 1934 e 1938).