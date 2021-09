Benfica levou 25 jogadores para Kiev

Foram 25 os jogadores que Jorge Jesus decidiu convocar para a deslocação das águias ao terreno do Dínamo Kiev. Com Almeida de fora, por lesão, e Lucas Veríssimo castigado, a equipa técnica chamou praticamente todos os jogadores que tinha disponíveis para o encontro desta tarde. A ausência mais notada foi de Mile Svilar, guarda-redes que é o habitual terceiro guarda-redes do plantel benfiquista. Leo Kokubo foi o eleito para ocupar a vaga deixada em aberto pelo belga. Gil Dias, que não está inscrito na Champions, também ficou de fora.

Por outro lado, destaque para o regresso de Otamendi aos convocados (ver página seguinte), depois de ter falhado a deslocação ao terreno do Santa Clara. O central foi poupado no encontro do campeonato e hoje será titular frente aos ucraniano. Quem também integrou a comitiva benfiquista foi Ferro. O central estreia-se em convocatórias de jogos europeus na presente temporada, à semelhança de Valentino Lázaro, o último reforço a chegar à Luz.