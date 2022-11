Benfica levour Paris SG a mudar estratégia

Christophe Galtier, treinador do Paris Saint-Germain, admitiu que o embate com o Benfica no Parque dos Príncipes, a 11 de outubro (1-1), foi determinante para que repensasse o sistema e a estratégia a adotar daí em diante. Os franceses têm atuado preferencialmente com três centrais e apenas Verrati e Vitinha no meio-campo, mas após a receção às águias o técnico apostou no 4x3x3.

“Sabemos da importância da batalha no meio-campo para ganhar jogos, mas é sempre necessário ter dois sistemas táticos e nós sentimos necessidade de mudar depois do jogo com o Benfica. Quis ter mais densidade no meio-campo, recuperar a bola em zonas mais altas, para que os nossos três fabulosos avançados pudessem todos jogar nas posições de que mais gostam. Mbappé mais na esquerda e o Neymar no meio, com o Messi mais encostado à direita e a fletir para dentro”, frisou o francês à ‘RMC Sport’.