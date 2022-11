Benfica lidera nos estádios

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estádio da Luz e o Benfica Campus lideram o ranking dos recintos desportivos dos campeonatos profissionais de futebol, informou ontem a Liga Portugal.

Na Liga Bwin, o estádio dos encarnados tem uma média de 4,93, superando Dragão (4,91) e Alvalade (4,78). Relativamente à Liga Sabseg, o Benfica Campus lidera com uma média de 4,46, seguindo-se o Estádio Marcolino de Castro (4,16), do Feirense, e Estádio Carlos Osório (4,16), da Oliveirense.

As classificações resultam as avaliações dos delegados da Liga Portugal e da equipa do Match Center.