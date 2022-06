Benfica mais próximo de chegar a acordo por Enzo Fernández

O Benfica está mais próximo de fechar um acordo com o River Plate por Enzo Fernández. Ainda que o entendimento esteja agora mais perto, as águias ainda não concluíram as negociações com o clube argentino.Ao que Record apurou, o diretor-desportivo do clube da Luz, Rui Pedro Braz, continua na Argentina a negociar com os responsáveis do emblema de Buenos Aires.Tal como já foi noticiado, o centro-campista, de 21 anos, quer terminar a participação na Taça Libertadores, a maior competição de clubes sul-americana, antes de deixar o River Plate.