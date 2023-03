«Benfica marca quando quer»: as reações à vitória das águias frente ao V. Guimarães

Record ouviu conhecidos adeptos do Benfica após a goleada de ontem frente ao V. Guimarães (5-1), no Estádio da Luz.



Bruno Aguiar, ex-jogador: "O Benfica controla os jogos desde o primeiro minuto e depois parece que marca os golos quando quer. No entanto, o foco tem de continuar pois uma vantagem de oito pontos desaparece com duas derrotas. O importante é manter este nível."

Yolanda Coluna, filha de Mário Coluna: "Acho que o campeonato não vai escapar, pois sinto que estamos no topo. Vejo a equipa a jogar com muita força e uma garra incrível. Estou esperançada na conquista do título. Assistimos a mais um grande jogo e alcançámos um excelente resultado."

José Manuel Capristano: "Uma vitória sem mácula e expressiva que voltou a deixar os sócios do Benfica em alvoroço. Foi uma primeira parte de grande nível, eu diria 'à Benfica', com a equipa a gerir na segunda metade. Há um casamento perfeito entre a equipa e os adeptos."