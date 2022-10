Benfica mostra lance de Neres no final do clássico e brasileiro 'reclama': «Golo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Através das redes sociais, o Benfica partilhou uma das derradeiras jogadas do clássico com o FC Porto, na qual David Neres superou a marcação de Otávio e, após cruzar, viu David Carmo desviar para uma enorme defesa de Diogo Costa, aparentemente antes da bola cruzar a linha de golo. Ora, o brasileiro parece ter tido outra interpretação e, na mesma publicação, deixou o seu comentário a 'reclamar'... "golo".Veja a análise dos especialistas Record a este e a todos os casos do clássico