Benfica muito maior do que um jogador

Foi um Roger Schmidt resignado com a saída de Enzo e "muito orgulhoso" da sua equipa. "O Benfica é muito maior do que um simples jogador. Houve um clube que pagou a cláusula e o Enzo decidiu sair. Não há muito mais que podemos fazer sobre isso. Precisamos apenas de quem se sinta feliz por estar aqui", assinalou o treinador perante a pergunta inevitável na sala de imprensa, em Arouca.

"Há que olhar em frente e pensar que há outros jogadores que vão ter mais espaço para sobressair. Temos de saber aceitar isso e seguir em frente", registou ainda Roger Schmidt, focando ainda um caso particular para argumentar: "O Benfica esteve muito bem e o Chiquinho esteve muito bem no meio-campo."

Sem pretender avançar mais no caso particular de Enzo, Schmidt disse ainda que "o que interessa é o Benfica", falando de "um clube fantástico". "Estou feliz com os jogadores que gostam de jogar pelo Benfica", aludiu ainda, reconhecendo não ser nada fácil "jogar com o mercado aberto", mas clarificando que os seus jogadores souberam dar uma "grande resposta a esse problema". "Estiveram focados no que tinham de fazer e a questão do mercado não foi uma questão", focando aquilo que mais o fez feliz na noite de ontem.

"Mostrámos qualidade, bom futebol e mais uma vez a mentalidade certa para este tipo de jogos em que as equipas se fecham muito e esperam em contra-ataque", assinalou, concluindo: "Temos de ser pacientes nestas partidas e atacar no momento certo. Tivemos a sorte de marcar nos momentos certos e merecemos ganhar este jogo. Estou muito orgulhoso da equipa."