«Benfica muito superior, a deixar certezas de que vamos ser campeões»: as reações à vitória frente ao Estoril

Sem espinhas. O Benfica foi jogar a casa do Estoril, mas não tardou a instalar-se. Com muita qualidade individual e coletiva à mistura, os homens de Roger Schmidt cozinharam uma goleada com golos para todos os gostos: de cabeça, de calcanhar, rasteiro… Além de Musa e João Mário, destaque para António Silva: o jovem não só defendeu como bisou. Depois de ter saído por cima ao intervalo, já a vencer por 3-0, os encarnados entraram no segundo tempo com vontade de mais e terminaram a partida com uma goleada, ainda que os estorilistas tenham reduzido. Vitória sem discussão e mais um encontro da equipa da Luz sem conhecer o sabor da derrota. O Benfica é líder isolado da Liga Bwin com 34 pontos, traduzidos em 11 vitórias e um empate.ouviu conhecidos adeptos dos encarnados sobre a partida."Um Benfica muito superior, a deixar-nos certezas de que vamos ser campeões. Esta equipa está muito bem orientada, todos os jogadores cumpriram e estiveram bem no que lhes foi pedido. A continuar assim, podemos até ter sucesso internacional""Um jogo que acabou por se tornar muito fácil para o Benfica e em que os jogadores se divertiram. A equipa jogou dentro do habitual e, quando assim é, ou o adversário se fecha muito bem ou acaba por sofrer golos. O Estoril acabou por ceder aos ataques""Toda a gente sabe que os jogos pós-Liga dos Campeões são sempre de grande risco, mas o Benfica correspondeu com uma exibição fantástica, com destaque para o António Silva. A equipa foi dominante, robusta e jogou muito futebol"