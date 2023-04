O Benfica foi condenado pelo CD da FPF a pagar uma multa de 10.200€ devido ao facto de os adeptos terem atirado duas cadeiras para o relvado em Chaves."Após o apito final foi arremessada uma cadeira da bancada nascente, pelos adeptos afetos ao clube visitante, tendo caído no interior do terreno de jogo próximo da zona onde se encontrava o 4.°árbitro, não tendo atingido ninguém", lê-se no relatório do árbitro, João Pinheiro, e do delegado da Liga, documento que apontou outro comportamento incorreto: "Após o final do jogo, foi arremessada da Bancada Central Nascente, bancada composta por adeptos do Benfica identificados por camisolas, cânticos e cachecóis, uma cadeira de plástico para dentro do terreno de jogo, fora do retângulo de jogo, sem atingir qualquer elemento."