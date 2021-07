Benfica multado em 20 mil euros por críticas na newsletter do clube

O Benfica foi multado em 20,4 mil euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência de críticas deixadas na newsletter News Benfica à atuação das equipas de arbitragem dos encontros com Moreirense e Farense, referentes às 19.ª e 20.ª jornadas da Liga da época passada.





Na newsletter em causa, o clube da Luz reclamara a existência de um penálti por marcar sobre Rafa no duelo com os algarvios (que acabou em 0-0) e pedira transparência nas decisões do VAR, nomeadamente por conta de decisões tomadas nesse e no encontro anterior. "É urgente serem conhecidas as comunicações e imagens mostradas nos jogos em que defrontámos Moreirense e Farense. Se o VAR veio para melhorar o futebol, então que se demonstre que tal acontece, começando pela transparência", podia ler-se.Na altura, o Benfica queixara-se de vários erros e apelara à verdade desportiva. "Independentemente da avaliação que se possa fazer ao percurso da nossa equipa, não se compreende a sucessão de lances suscetíveis de marcação de grande penalidade a nosso favor decididos erradamente pelas equipas de arbitragem. Muito menos num tempo em que se dispõe de uma ferramenta, o vídeoárbitro, concebida com o propósito da defesa da verdade desportiva. Infelizmente, do que nos tem sido dado a observar, torna-se óbvio que a verdade desportiva não tem sido defendida".