Benfica multado em 3.190 euros por utilização de pirotecnica

O Benfica foi multado em 3.190 euros, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, por utilização de engenho pirotécnico no encontro com o Casa Pia, no último sábado.O delegado da Liga mencionou no relatório a utilização de uma tocha incandescente, nos instantes finais do desafio da 19.ª jornada da Liga Bwin, que o Benfica venceu, por 3-0. O recurso a estes artefactos têm sido recorrentes e mais uma vez a SAD encarnada foi penalizada por reincidências.