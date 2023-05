Benfica multado em 35 mil euros e proibido de vender bilhetes para o próximo jogo europeu fora

O Benfica foi punido com uma multa de 35 mil euros e está proibido de vender bilhetes para o próximo jogo europeu realizado fora de casa. Esta foi a pena decidida pela UEFA, como resultado do lançamento de tochas por parte dos adeptos do Benfica sobre os do Inter de Milão, no encontro que ditou o afastamento das águias na presente edição da Liga dos Campeões.Na deslocação das águias ao terreno do Inter, vários adeptos do Inter de Milão foram atingidos com tochas que estavam a ser lançadas das bancadas superiores, onde se encontravam as claques do Benfica. Um comportamento que a UEFA não perdoa e que leva ao pagamento de uma pesada multa das águias.O Sport Lisboa e Benfica informa que foi sancionado pela UEFA com uma multa de 35 000 euros e a proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos para o próximo jogo a ter lugar fora nas competições europeias.A sanção em causa resulta dos incidentes verificados aquando do jogo Inter de Milão-Benfica, no passado dia 19 de abril.O Sport Lisboa e Benfica vai avaliar a possibilidade de recorrer desta decisão da qual foi notificado hoje pela UEFA.