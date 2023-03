Benfica multado em 3.570 euros por críticas à arbitragem

O Benfica foi multado em 3.570 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), anunciou hoje aquele órgão. A pena resulta de um processo disciplinar instaurado a 21 de fevereiro passado, na sequência de participações apresentadas por APAF e Conselho de Arbitragem.Em causa estão as críticas do Benfica à arbitragem do encontro entre o Estrela Amadora e a equipa B, realizado a 11 de fevereiro e terminou com o triunfo dos tricolores (2-1). "Um penálti sonegado, um penálti inexistente marcado contra nós e um golo anulado no último minuto empurraram o Benfica para uma derrota imerecida, resultado de mais uma arbitragem totalmente enviesada e incompetente que lesou gravemente o clube", sublinharam as águias, em comunicado.Ao queapurou, a SAD liderada por Rui Costa vai recorrer da decisão.