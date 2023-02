Benfica multado em 8.030 €

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A SAD do Benfica foi multada em mais de 8.030 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF devido ao comportamento incorreto do público nas bancadas da Luz durante o encontro frente ao Boavista. Segundo o mapa divulgado ontem, os adeptos entoaram insultos a Bracali, guarda-redes dos axadrezados, quando este executou três pontapés de baliza (aos 50, 53 e 87 minutos de jogo). Contudo, a maior fatia das multas deveu-se ao uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos por parte dos adeptos. O relatório do delegado da Liga indica que foram deflagrados seis potes de fumo, um petardo, cinco flashlight e uma tocha incandescente.