Benfica multado em mais de 12 mil euros por comportamento dos adeptos no Bessa

O duelo entre Boavista e Benfica registou vários incidentes nas bancadas do estádio do Bessa, que acabaram por resultar em multas avultadas aos dois clubes e que esta terça-feira são detalhadas no mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com o documento publicado hoje pelo organismo, as águias foram multadas em mais de 12 mil euros (12.110 euros, mais precisamente) devido ao comportamento incorreto dos seus adeptos nas bancadas do estádio do Bessa. Em causa, estará o lançamento de potes de fumo, flash-lights, tochas e petardos para o relvado do recinto do Boavista e que levaram à interrupção do encontro em duas ocasiões, cada uma delas de 30 segundos.

Contudo, o Boavista também acabou por ser punido pelo CD da FPF pelo mesmo motivo. Segundo o que foi divulgado pelo documento, os axadrezados foram multados em 2.040 euros pelo lançamento de flash-lights, petardos, potes de fumo e tochas que em apenas um momento resultaram na interrupção da partida, por 30 segundos, segundo o mapa de castigos. Nestes incidentes estão também incluídos comportamentos dos adeptos encarnados no Topo Norte do recinto dos axadrezados.



[notícia atualizada às 21:36]