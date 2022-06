Benfica multado em mais de 33 mil euros por críticas ao VAR

O Conselho de Disciplina da FPF decidiu multar a SAD do Benfica em 33.660€ na sequência do processo disciplinar instaurado devido às críticas ao trabalho de Bruno Esteves, VAR no jogo com o Moreirense, na Luz, que terminou empatado (1-1). Segundo a Comissão de Instrutores da Liga, os encarnados incorreram em três ilícitos disciplinares.Recorde-se que a arbitragem de Rui Costa no desafio referente à 18ª jornada da Liga Bwin foi alvo de duras críticas das águias, que visaram sobretudo Bruno Esteves. "Que VAR é este que valida este golo?", questionaram os encarnados, os quais defenderam que o golo dos cónegos não deveria ter sido validado por eventual fora de jogo de Rafael Martins no momento do cruzamento, considerando que o avançado teve influência no decurso da ação ocorrida na grande área encarnada.