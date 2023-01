Benfica multado em mais de 7 mil euros por pirotecnia em Braga

O Benfica vai ser multado em 7.010 euros por comportamento incorreto do seu público no Minho, na última partida diante do Sp. Braga. Segundo o documento divulgado pelo Conselho de Disciplina há instantes, a sanção aplica-se devido ao "uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos" por parte dos adeptos encarnados.Quem também será penalizado com um jogo de suspensão é Rafa, que viu o quinto amarelo na deslocação à Pedreira.