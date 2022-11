Benfica multado em quase 2 mil euros por utilização de pirotecnia no Estoril

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu o Benfica com uma coima de 1.910 euros pela utilização de pirotecnia na partida de domingo, por parte de adeptos das águias, no Estádio António Coimbra da Mota."Ao minuto 32' - 1ª parte, adeptos situados na Bancada Nascente Setor O, vestindo indumentária e adereços alusivos ao clube da Equipa Visitante, deflagraram quatro flash lights, sem arremesso para o terreno de jogo e sem interferência no normal decurso do jogo", pode ler-se no mapa de castigos.Também o Estoril, como organizador da partida das 12ª jornada da Liga Bwin, foi castigado pela mesma ocorrência e pela "entrada e permanência de objetos não autorizados". Os canarinhos terão de pagar 408 euros.