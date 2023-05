Benfica multado em quase 20 mil euros: pirotecnia e até um "chumbo da pesca" que acertou nos árbitros

O Benfica será obrigado a pagar quase 20 mil euros (18.230 euros) em multas devido ao comportamento dos adeptos na visita à casa do Portimonense, que acabou com uma goleada das águias por 5-1.Grande fatia desta multa, correspondente a 12.240 euros, passa pelo arremesso de pirotecnia para dentro do relvado. Como é possível ler no mapa de castigos, aos 64 minutos, com o jogo interrompido, foram arremessadas duas tochas para o terreno. Aos 85', de novo com a partida parada, houve mais uma tocha a ser atirada. Em ambos os momentos, os artefactos saíram de zonas destinadas a adeptos dos encarnados. Os artefactos não atingiram qualquer pessoa.As águias ainda vão pagar mais 4.460 euros pelo uso de outros artefactos pirotécnicos. No total, contam-se dez potes de fumo e dois petardos.Fica ainda a nota para 1.530 euros que terão de ser pagos devido ao arremesso de vários objetos contra elementos da equipa de arbitragem, liderada por Artur Soares Dias. No aquecimento, foi "arremessado um isqueiro, quatro moedas e um chumbo utilizado na pesca" em direção à equipa de arbitragem. O chumbo atingiu um dos elementos "sem causar ferimentos".Já aos 67 minutos foi "lançado um isqueiro e uma moeda em direção a um dos árbitros assistentes." Antes, aos 49', com o jogo interrompido, "foram arremessadas duas sapatilhas em direção ao árbitro assistente."