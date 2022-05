Benfica multado em quase 9 mil euros pelo comportamento incorreto dos adeptos no clássico

O Benfica foi multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em 8.800 euros pelo comportamento incorreto dos adeptos no clássico, afetos às águias mas também ao FC Porto.A maior parte desse montante (8.290 euros) diz respeito à posse e deflagramento de engenhos pirotécnicos nas bancadas durante o jogo com o FC Porto, no último sábado, a contar para a 33ª jornada da Liga Bwin, disputada no Estádio da Luz. Em comunicado, conta-se o uso de 3 tochas incandescentes, um pote de fumo, quatro petardos e três flash-lights por parte de adeptos do Benfica e oito petardos e dois flash-lights deflagrados por adeptos portistas.O treinador-adjunto do Benfica, Marco Pimenta, foi expulso frente aos dragões e viu confirmado agora que irá cumprir um jogo de castigo. "Isto não é falta", gritou o técnico, segundo o relatório, depois de ter-se "levantado energicamente do banco gesticulando com o braço".