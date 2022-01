O Benfica foi multado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) num total de 8.290 euros, por conta do comportamento dos seus adeptos nos encontros com o Moreirense e Boavista. A multa mais elevada diz respeito ao primeiro jogo, da Liga bwin, com 5.100 euros, ao passo que do segundo, da Allianz Cup, resultou uma sanção de 3.190.00. Ambas as multas dizem respeito à utilização de engenhos pirotécnicos.Ainda relativo ao jogo com o Boavista, nota para a suspensão de seis dias e multa de 380 euros para Bruno Carriço, do departamento de Sports Scientist das águias, por protestos contra a equipa de arbitragem, conforme se pode ler no relatório do árbitro. "Protestar ou discutir com um elemento da equipa de arbitragem, levantando-se do banco suplementar dizendo 'isto é só queimar tempo'".Por fim, nota para as multas aplicadas ao Boavista pelo duelo da Allianz Cup, que totalizam 1.173 euros, por cânticos e uso de engenhos pirotécnicos.