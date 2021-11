Benfica multado por utilização de pirotecnica na Luz

O Benfica foi multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em 2.448 euros pela entrada e permanência de materiais pirotécnicos no Estádio da Luz. A ocorrência diz respeito ao embate com o Paços de Ferreira (4-1) a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, a 19 de novembro."Ao minuto 81, deflagrou na bancada Sul, piso 0, um petardo, bancada essa ocupada pelos adeptos da equipa visitada (Benfica) perfeitamente identificáveis pelos adereços que utilizavam (camisolas, cachecóis e bandeiras do clube visitado). Após o final do jogo e ainda com as equipas no relvado, deflagraram, na bancada Sul, piso 0, um petardo e um flash light, [numa] bancada ocupada pelos adeptos da equipa visitada (Benfica) perfeitamente identificáveis pelos adereços que utilizavam (camisolas, cachecóis e bandeiras do clube visitado)", pode ler-se no comunicado, citando o relatório do delegado da FPF.