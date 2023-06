Benfica multado por vender bebidas alcoólicas em "copos de papel" no jogo da equipa B

O mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revela esta quinta-feira que o Benfica foi multado em 465 euros pela venda e consumo de bebidas alcoólicas no jogo com o Farense, a contar para a 33.ª e penúltima jornada da Liga SABSEG 2022/23, disputado no passado dia 19, no Benfica Campus (Seixal).

"Chefe responsável pelo sector 7 informa venda de bebidas alcoólicas a ocorrer de forma dissimulada (em copos de papel) no bar existente junto aquele sector. Situação foi confirmada na presença do Gestor de Segurança, tendo dado origem a elaboração do expediente", como é possível ler no documento hoje divulgado pelo CD da FPF.