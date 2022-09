Benfica na Colômbia para observar extremo do Millonarios

A emissora colombiana DirecTV Sports adianta que um emissário do Benfica esteve esta madrugada a seguir o jogo entre Junior e Millonarios, da 1.ª mão da final da Taça da Colômbia, para seguir atentamente os passos de Daniel Ruiz, jovem extremo esquerdo de 21 anos que é apontado como um dos mais promissores do clube e do futebol colombiano.De acordo com o mesmo canal, além das águias também estiveram representados o Manchester City e ainda os brasileiros do Red Bull Bragantino, ambos de olho no jovem jogador, que tem contrato até final de 2024 com o Millonarios e que de momento está avaliado pelo Transfermarkt em 4,5 milhões de euros.No jogo, refira-se, Ruiz foi titular e saiu aos 77 minutos, não conseguindo impedir a derrota da sua equipa por 1-0.