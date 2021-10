«Benfica não conseguiu matar o jogo e quem não marca...»

O Benfica escorregou ontem na Amoreira frente ao Estoril (1-1) e foi ultrapassado por Sporting e FC Porto na tabela classificativa. Os encarnados começaram o jogo praticamente a vencer, dominaram, mas nunca conseguiram ampliar a vantagem. Quem aproveitou foi a equipa da casa, que aos 90 minutos chegou ao empate num lance semelhante ao golo de Lucas Veríssimo. Record ouviu conhecidos adeptos do Benfica sobre a partida.





António Figueiredo, antigo dirigente: "O Benfica deve este resultado a si próprio. Acabou por acontecer o mesmo filme do jogo em Guimarães, mas agora com os papéis invertidos. Tantas oportunidades e não conseguir marcar mais golos é complicado de digerir, mas o futebol é mesmo assim."





"O que há para dizer? O Benfica não conseguiu matar o jogo. Para quem estava a ver, era um resultado que se adivinhava. O Estoril acreditou que podia empatar e chegou ao golo justamente. É a velha máxima, quem não marca, arrisca-se a sofrer.""Acredito que os jogadores fizeram tudo para ganhar o jogo, tiveram oportunidades para marcar mais golos, mas não conseguiram. Creio que o golo do Estoril é mal validado, até porque o Pizzi não chega a tocar na bola, mas são coisas que acontecem...". *