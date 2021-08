Benfica não contesta expulsão de Diogo Gonçalves mas promete: «Vamos estar muito atentos»

O Benfica garantiu este domingo, na habitual newsletter, que vai estar "muito atento" no que diz respeito aos critérios utilizados pelos árbitros no que diz respeito a expulsões. Os encarnados não contestam o vermelho mostrado a Diogo Gonçalves na partida de ontem, diante do Moreirense, mas querem que o critério seja uniforme.





"Diogo Gonçalves foi admoestado com cartão vermelho direto, deixando a equipa em inferioridade numérica. Foi a partir desse momento que mais se fez sentir a influência dos benfiquistas nas bancadas. Foram incansáveis e inexcedíveis no apoio à equipa, tornando-se fundamentais na preservação da vantagem até final do jogo. Foram o 11.º jogador que faltava, foram essenciais para o triunfo", explicam os encarnados."E ainda mais o foram por se sentir a desigualdade de critérios, em prejuízo do Benfica, do árbitro que comandou a partida, nomeadamente na segunda parte. Nada temos a dizer, sublinhe-se, acerca da decisão de expulsão do nosso jogador. Vamos, no entanto, estar muito atentos no que respeita à aplicação do mesmo rigor em lances similares, em particular daqueles protagonizados por atletas adversários, recorrentes neste tipo de lances sem a adequada punição", pode ler-se.