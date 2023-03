Benfica não fará conferência de antevisão ao jogo com o Famalicão

Ao contrário do que estava previsto para amanhã, o Benfica não fará conferência de antevisão ao encontro com o Famalicão, sabe. O emblema da Luz, que recebe os famalicenses na jornada 23 da Liga, opta por não falar antes da partida, que não contará com Roger Schmidt no banco de suplentes.Recorde-se que o treinador alemão foi expulso já nos últimos minutos do duelo com o Vizela, na última jornada do campeonato. Assim, como previsto no artigo 41.º do Regulamento Disciplinar, está suspenso preventivamente, sabendo-se amanhã a decisão do Conselho de Disciplina. O adjunto Jens Wissing substituirá o chefe de equipa no banco.