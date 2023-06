E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica não vai exercer o direito de opção sobre o esloveno Amir Feratovic, defesa-central, de 21 anos, contratualmente ligado ao Estrela da Amadora, que esteve emprestado aos encarnados na segunda metade da temporada 2022/23. Para segurar o jovem defensor, os encarnados teriam de desembolsar 1 milhão de euros, mas não têm intenção de fazê-lo, embora pretendam prolongar o período de cedência por mais uma época.Caso não exista acordo entre as partes,sabe que Feratovic deverá regressar à Reboleira, com boas perspetivas de sair ainda neste mercado, já que, ao que o nosso jornal conseguiu apurar, são diversos os clubes atentos à evolução do internacional sub-21 pela Eslovénia. Segundo informações recolhidas por, entre os interessados, contam-se FC Porto, Farense, Chaves e V. Guimarães, que estariam também interessados num eventual empréstimo.