Benfica desmente Liga e nega ter sido "parte ativa na decisão" de realizar jogo com Belenenses SAD

O Benfica garantiu, esta segunda-feira, que "não foi parte ativa na decisão de se ter realizado a partida" do último sábado com o Belenenses SAD, desmentindo assim a Liga que, no comunicado feito instantes antes , afirmou que "imediatamente antes da reunião preparatória do jogo, o Delegado da Liga Portugal questionou os Delegados de Jogo dos clubes sobre a possibilidade de adiamento, tendo sido afirmado por ambos que essa hipótese não se colocava."Em comunicado, o clube da Luz lamenta ainda ter estado envolvido "num dos episódios mais tristes da história do futebol português"."1- O Sport Lisboa e Benfica reitera que lamenta profundamente ter estado envolvido, sem nenhuma responsabilidade própria, num dos episódios mais tristes da história do futebol português.2- O Sport Lisboa e Benfica não foi parte ativa na decisão de se ter realizado a partida, tendo sido obrigado a apresentar-se em campo sob pena de ser penalizado.3- O Sport Lisboa e Benfica aguarda serenamente as conclusões do processo disciplinar e de apuramento de responsabilidades aberto pela Liga de Clubes e acatará as decisões que forem tomadas por parte das entidades competentes."