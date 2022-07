há 1 horas 19:11

Segundo jogo da pré-época do Benfica

O Benfica irá realizar hoje, no Algarve, o segundo particular desta pré-temporada. As águias defrontam o Nice, com o jogo agendado para as 21 horas. No primeiro particular, o Benfica venceu o Reading por 2-0, com golos de Alexander Bah e Gil Dias.