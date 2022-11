Benfica no encalce de médio alemão do Hoffenheim, segundo a Sky Germany

Dennis Geiger acaba contrato em junho de 2023 com o Hoffenheim e está a gerar interesse de mais do que um clube. Segundo a Sky Germany, um deles é o Benfica. No entanto,apurou que o jogador não entra nas contas das águias.O médio alemão, de 24 anos, joga em Hoffenheim desde sempre. Ali cumpriu a formação e também ali se tornou jogador profissional, em 2017. Esta temporada, Geiger conta um golo e 15 partidas oficiais disputadas.A tendência será deixar o emblema da Bundesliga mas a mesma fonte garante que a renovação também não está descartada, mesmo podendo assinar por qualquer emblema a partir de janeiro, a custo zero. Além do Benfica, também os ingleses do Everton teriam mostrado interesse em Geiger.