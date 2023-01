Benfica notificado que Comissão de Instrutores da Liga não avança com fase de instrução

O Benfica foi notificado esta quarta-feira que a Comissão de Instrutores da Liga Portugal, liderada por Sandra Oliveira e Silva, não avançará com a fase de instrução até ser apurada factualidade, isto no seguimento da abertura de um megaprocesso de corrupção, segundoapurou.A SAD das águias foi constituída arguida e deu conta desse facto a 7 de janeiro último, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, informando também que foram constituídos "membros do Conselho de Administração no mandato 2016 a 2020 e que se encontram atualmente em funções". A saber, Rui Costa, Soares de Oliveira, Nuno Gaioso e José Eduardo Moniz. O ex-presidente Luís Filipe Vieira não foi constituído arguido por se encontrar fora de Portugal neste momento.Na quarta-feira, foi a vez do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurar um processo disciplinar às águias "na sequência de notícias divulgadas na comunicação social" e tal acontece "na medida em que a factualidade agora conhecida possa ser diversa daquela apreciada em outros procedimentos disciplinares".Como o nosso jornal adiantou, o CD da FPF abriu este procedimento no decorrimento de um megaprocesso de corrupção desportiva que as autoridades investigam. Caso se comprove a envolvência das águias , a pena mais gravosa implicará a descida de divisão.Já hoje, Fernando Seara, presidente da Mesa da Assembleia-Geral dos encarnados, garantiu em declarações à BTV que o "Benfica vai solicitar certidão ao Conselho de Disciplina para fins judiciários".