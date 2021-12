Benfica obrigado a pagar mais de 20 mil euros por uso e arremesso de pirotecnia no dérbi

A fatura saiu pesada ao Benfica pelo comportamento incorreto do público no dérbi com o Sporting, na última sexta-feira. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu as águias com o pagamento de mais de 20 mil euros em multas (20.382€ mais precisamente), sendo a maior fatia referente à utilização e arremesso de pirotecnia: 19.770 euros.Os adeptos do Benfica rebentaram ou deflagraram petardos, potes de fumos e flash lights durante a realização do embate entre águias e leões. Um dos engenhos pirotécnicos caiu junto a uma faixa de publicidade e por essa proximidade com o terreno de jogo, o clube da Luz foi punido em 10.200 euros.Além destes factos, foi ainda registado comportamento incorreto do público encarnado face a impropérios entoados contra o rival Sporting. "Ó Sporting vai para o c******" ou "Ó Pote vai para o c******" foram alguns dos cânticos ouvidos que resultaram numa coima para as águias de 612 euros.Também o Sporting foi punido pela utilização de pirotecnica por parte dos seus adeptos com uma multa de 3.190 euros. Pelo comportamento incorreto do público afeto aos leões, o emblema de Alvalade foi também multado em 612 euros.