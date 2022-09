Benfica obrigado a reportar à posteriori negócio de Vieira com "Rei dos Frangos"

O 'Expresso' avança esta terça-feira que o Benfica foi obrigado a reportar negócio de Luís Filipe Vieira com o "Rei dos Frangos" mesmo depois de ter saída da liderança das águias, o que aconteceu a 16 de julho de 2021.Em causa estão os negócios a que Vieira esteve ligada nas duas semanas do segundo semestre de 2021. "A CMVM considerou que o relatório de 2021 da SAD do Benfica foi insuficiente em relação à informação sobre o negócio da Imosteps, referência que consta do documento publicado este mês", explica o semanário.