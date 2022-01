Benfica oferece contrato a defesa-central de 14 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica anunciou esta quarta-feira a assinatura de um contrato de formação com o jovem Victor Saraiva, de apenas 14 anos. O defesa-central português representa o clube há quatro anos."Assinar pelo Benfica representa um termo de responsabilidade pela confiança que as pessoas estão a depositar em mim", reiterou em declarações ao site das águias.Antes de chegar ao Seixal, Saraiva alinhou no Sintrense e pelo SC Vila Verde.