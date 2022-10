Benfica oferece o primeiro contrato profissional a Guilherme Gaspar: «É um orgulho estar a representar o meu clube»

O Benfica anunciou esta sexta-feira ter firmado o primeiro contrato profissional da carreira de Guilherme Gaspar, jogador de apenas 16 anos mas que representa as águias há sete temporadas.O defesa-central português revelou-se feliz por continuar de encarnado. "É um orgulho estar a representar o meu clube. Tem sido um caminho bom, todos os anos tenho trabalhado, assinei contrato de formação, agora tenho contrato profissional e é chegar ainda mais longe", vincou o jovem em declarações à BTV.De acordo com as águias, Gaspar soma quatro jogos esta temporada no campeonato de juvenis.