Benfica oficializa adeus a Jair Tavares

O Benfica oficializou o adeus de Jair Tavares. O extremo vai jogar no Hibernian, tal como Record anunciou . As águias garantem terem "chegado a acordo para transferência, a título definitivo", assinando por quatro temporadas com o novo emblema, do campeonato escocês.Assim, o primo de Renato Sanches deixa a Luz onde alinhou em toda a formação e sem chegar à equipa principal. Jair envergava a camisola das águias desde 2013, começando ainda no escalão de infantis."No momento em que se prepara para uma nova etapa além-fronteiras, o Sport Lisboa e Benfica endereça votos de sorte e sucesso a Jair Tavares", pode ler-se em comunicado no site do clube da Luz.O extremo, de 21 anos, atuou na última época entre a equipa B e a de sub-23 totalizando 25 presenças oficiais.