Benfica oficializa contratação de Andreas Schjelderup

O Benfica oficializou a contratação de Andreas Schjelderup até junho de 2028. Os valores da transferência não são oficialmente revelados mas, tal como Record adiantou , o ex-Nordsjaelland (Dinamarca) chega à Luz a troco de 9 milhões de euros, num negócio que contempla mais cinco milhões consoante a concretização de determinados objetivos por parte do jovem norueguês.Schjelderup tem apenas 18 anos e é o segundo reforço confirmado no mercado de inverno para a equipa de Roger Schmidt. Na última quarta-feira, Casper Tengstedt também foi oficializado pelas águias, proveniente do Rosenborg.Schjelderup, que chegou ontem a Lisboa, é atualmente o melhor marcador do campeonato da Dinamarca, com 10 golos apontados.