Benfica confirma contratação de Aursnes: os detalhes da transferência

O Benfica anunciou esta quarta-feira a transferência de Fredrik Aursnes, ex-Feyenoord, que poderá ascender aos 15 milhões de euros. Certo é que as águias pagarão, para já, 13 milhões de euros aos holandeses.Os restantes 2M€ ficam dependentes de objetivos que o norueguês, de 26 anos, possa alcançar nos próximos 35 meses na Luz.As águias revelam ainda que ao Feyenoord caberá "10 por cento do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador", atleta esse que fica blindado por uma cláusula de 50 milhões de euros.

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa chegou a acordo com o Feyenoord Rotterdam para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Fredrick Aursnes, por um montante de € 13.000.000 (treze milhões de euros), ao qual acresce um valor de € 2.000.000 (dois milhões de euros) pagos em função de objetivos prédefinidos e num prazo máximo de 35 meses.

Mais se informa que o Feyenoord Rotterdam terá ainda direito a receber 10% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador.

Por último, foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador que vigora até 30 de junho de 2027, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 50.000.000 (cinquenta milhões de euros).

Lisboa, 24 de agosto de 2022