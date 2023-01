Benfica oficializa contratação de Casper Tengstedt

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica oficializou a contratação de Casper Tengstedt. O avançado dinamarquês, de 22 anos, assinou contrato até 2028 pelos encarnados. As águias não adiantaram quaisquer valores do negócio mas, como Record deu conta , a SAD pagará ao Rosenborg 7 milhões de euros, mais 3 M€ por objetivos.Tengstedt aterrou ontem em Lisboa, realizou exames médicos hoje e foi apresentado, estando agora às ordens de Roger Schmidt.No pouco tempo que passou na Noruega, deu muito nas vistas: em apenas 14 partidas, o reforço dos encarnados anotou 15 golos e ainda seis assistências. O Benfica conseguiu superar a concorrência e garantir a transferência do jovem talento.