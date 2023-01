Benfica oficializa contratação de Feratovic: «É um grande passo na minha carreira»

O Benfica oficializou esta segunda-feira contratação de Amir Feratovic, tal como Record adiantou . O central esloveno chega por empréstimo do Estrela da Amadora até ao final da temporada.O jovem jogador, de 20 anos, revelou estar satisfeito pelo novo passo na carreira."Quero agradecer ao clube por acreditar em mim. É um grande passo na minha carreira e estou muito feliz por estar aqui. Quero dizer aos adeptos que estou muito feliz, que ouvi muitas coisas boas sobre eles e vou dar o meu melhor dentro do campo para ajudar a equipa", explicou, citado no site oficial das águias.Esta temporada, o internacional pelas seleções jovens soma 11 partidas pelos amadorenses. A cláusula de compra, como adiantou o nosso jornal, cifra-se em 1 milhão de euros por 90 por cento do passe.