Benfica oficializa contratação de João Victor

O Benfica oficializou a contratação de João Victor. O central, de 23 anos, foi contratado ao Corinthians por 9,5 milhões de euros por 75% do passe.O brasileiro aterrou esta manhã em Lisboa, onde falou sobre a nova etapa. "É uma mudança muito boa, tive sempre como escolha vir para o Benfica, é um dos maiores clubes da Europa e o maior de Portugal. Estou feliz com a minha escolha e tenho a certeza que vou fazer grande história aqui no clube", explicou João Victor, ainda no aeroporto.