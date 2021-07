O Benfica oficializou a contratação de Roman Yaremchuk como reforço da equipa de futebol. As águias comunicaram à CMVM que o dianteiro ucraniano, de 25 anos, custou 17 milhões de euros por 75 por cento do passe.





A cláusula de rescisão que blinda o jogador ex-Gent, que assinou até junho de 2026 pelos encarnados, é de 100 milhões de euros. Yaremchuk será apresentado no domingo no Estádio da Luz.O avançado esteve no último Campeonato da Europa ao serviço da Ucrânia e destacou-se com dois golos em cinco jogos, naquela que foi a melhor prestação de sempre dos ucranianos na competição.Em 2020/21, Yaremchuk cumpriu a melhor temporada no que a golos diz respeito na carreira: apontou 23 ao serviço do Gent em 43 partidas oficiais. Estava na Bélgica desde 2017 após ter principiado a carreira sénior ao serviço do Dínamo Kiev.