Benfica oficializa empréstimo de Seferovic ao Galatasaray

O Benfica oficializou esta quinta-feira o empréstimo do avançado Haris Seferovic aos turcos do Galatasaray até ao final da temporada. Tal como o nosso jornal já adiantou, o internacional suíço, de 30 anos, sai do Benfica por empréstimo, mas há uma cláusula de compra obrigatória em cima da mesa no final da época consoante um número mínimo de jogos efetuados pelo avançado. Ao que foi possível apurar, o valor está entre os 2,5 M€ e os 3,5 M€.





Seferovic prepara-se assim para experimentar o futebol turco, depois de passagens por Itália, Espanha e Alemanha, assim como pela Suíça (onde iniciou a seu percurso no futebol) e, obviamente, por Portugal, ao serviço das águias, que representa desde 2017/18.

Com a camisola dos encarnados, Seferovic realizou um total de 188 jogos, tendo apontado 74 golos. Em 2018/19, na segunda temporada pelo Benfica, o avançado foi o melhor marcador do Campeonato Nacional, com 23 tentos.



Entretanto, o próprio Galatasaray já oficializou, através das redes sociais, a chegada do jogador.