Benfica oficializa Luís Castro como treinador da equipa B

O Benfica oficializou Luís Castro como treinador da equipa B. O técnico orientava até então os sub-23 das águias e levou a equipa de juniores à conquista do título da UEFA Youth League.O treinador, de 42 anos, prolongou o vínculo até 2024 com as águias e deu conta da satisfação de continuar de encarnado. "É um orgulho enorme! Entrei no Benfica há dois anos e meio com a missão de ajudar no processo e potenciar jogadores para a primeira equipa. É sinal de que o trabalho até agora foi muito bem feito, esta aposta em mim deixa-me orgulhoso e o que posso prometer é que vou dar o máximo", explicou em declarações à BTV o sucessor de António Oliveira no banco dos bês.Luís Castro chegou ao Seixal em 2019/20, proveniente dos gregos do Panetolikos, e prometeu tudo fazer para continuar a honrar a camisola. "É uma vantagem enorme porque não vai haver fase de adaptação, é continuar a andar, sabendo que o objetivo principal é a primeira equipa, é servir o Benfica e continuar nesse ritmo", reiterou o técnico que irá ser coadjuvado por Paulo Lopes (treinador-adjunto), Jorge Cordeiro (treinador-adjunto), Vítor Dimas (treinador de guarda-redes) e João Francisco Silva (treinador-analista).