O Benfica informa esta manhã através do seu site que chegou a acordo com o Lokomotiv Moscovo, da Rússia, para a transferência a título definitivo de Germán Conti.O central argentino, de 28 anos, chegou à Luz em 2018, proveniente do Colón, participou em 10 jogos na temporada 2018/19 e apontou um golo.Seguiram-se três saídas por empréstimo, aos mexicanos do Atlas (2019/20) e aos brasileiros do Bahia (2021) e do América Mineiro (2022).